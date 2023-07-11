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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 11:35

Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte otomobillerde yeni MTV tarifesi!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilerini azaltmak amacıyla bir kereye mahsus olmak üzere ek ödeme alınacak. Meclis'e sunulan teklif sonrası konuya ilişkin detaylar sorgulanmaya başladı. Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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