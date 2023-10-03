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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 15:17

Hamsi bolluğunu duyan Tekirdağ'a geliyor! Balıkçıların yüzünü güldürdü

Marmara Denizi'nde yaşanan bolluk nedeniyle çevre illerden gelen balıkçılar Tekirdağ'da hamsiye ağ atıyor.

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