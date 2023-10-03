Hamsi bolluğunu duyan Tekirdağ'a geliyor! Balıkçıların yüzünü güldürdü

Hamsi bolluğunun balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Sezona hamsiyle başladık. Sonra bir durgunluk oldu. Rüzgarın sert esmesi nedeniyle de bir süre avcılık olmadı. Son günlerde hamsi bolluğu yaşandığı için çevre illerden de gelen balıkçılar ilimize gelerek nasiplerini aramaya başladı. 2-3 gündür bol hamsiyle balıkçılar limana dönüyor." dedi.

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Hamsinin bol olmasının diğer balıkçıları da kente çektiğini aktaran Erol, "İstanbul'dan bu tarafa bir hamsi akını oldu. Balıkçılarda hamsinin peşine ilimize geldi. Balıkçılar burada hamsiye ağ atıyor. Limana tekneler boş dönmüyor. Tezgahlarda çok güzel taze hamsi var." diye konuştu.