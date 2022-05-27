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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:34

Gözler Türkiye'nin 4x4'ünde! Yerli teknolojilerle donatılan TOMA'ya Dünya Kupası görevi

Türk savunma sanayisi ürünü toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki güvenlik önlemlerinde kullanılacak.

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