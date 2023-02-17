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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 10:13

Gaz ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalıştı.

Türk Bayraklı ilk yüzer depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınması sürecinde gaz ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalıştı.

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