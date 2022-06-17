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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:35

Formüller peş peşe sıralandı! 4A, 4B, 4C'liler için geçerli! 3 yeni hesapla maaşlar artacak!

Çalışanlar, çalıştıkları dönem içerisinde ne zaman emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı konusunda hesaplamalar yapıyor. Milyonlarca kişinin alacağı maaş sigorta giriş tarihi ve prim ödemesine göre çeşitli formüllerle hesaplanıyor. Öte yandan gelecekte yüksek maaş almanın çeşitli formüleri de var. Bazı hususlara dikkat edilerek maaş hesabı yapılabiliyor. En kolay anlatımıyla 'Emekli maaşı eşittir, Ortalama aylık kazanç x Aylık bağlama oranı' gibi hesaplama yöntemi uygulanıyor.

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