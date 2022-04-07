Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı! Birinci sırada bakın kim var

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Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti.





Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.





Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD'yi Çin ve Rusya izledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.