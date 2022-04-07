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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:56

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı! Birinci sırada bakın kim var

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi.

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