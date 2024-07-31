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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:56

Faizsiz kredi fırsatı: 8 banka duyurdu! Anında onaylı 35.000 TL

Bankaların faizsiz kredi fırsatları, acil nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Öte yandan bankalar son dakika faizsiz kredi imkanlarını açıkladı. Bu noktada pek çok vatandaşın dikkatini, anında onaylı 35.000 TL fırsatı çekti. Detaylar haberimizde…