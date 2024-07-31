Faizsiz kredi fırsatı: 8 banka duyurdu! Anında onaylı 35.000 TL

Faizsiz kredi imkanı birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle acil nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş, bankaların son dakika fırsatlarını takip ediyor. Bu noktada 8 banka faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı.
FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 8 BANKA DUYURDU
Son dakika faizsiz kredi fırsatları birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Öte yandan; QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) faizsiz kredi imkanlarını duyurdu.
Acil nakit ihtiyacı olan birçok insanın dikkatini, TEB tarafından sunulan toplam 35.000 TL faizsiz tutar çekti. Zira TEB yeni müşterilere özel faizsiz olarak 6 vadeli, 10.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans sunuyor.
Öte yandan QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi tarafından sunulan faizsiz kredi imkanları haberin devamında yer alıyor.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel;
6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
3 ay vadeli, 20.000 TL taksitli nakit avans.
DENİZBANK
Yeni müşterilere özel;
6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
3 ay vadeli, 15.000 TL taksitli nakit avans.