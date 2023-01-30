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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:10

EYT'de detaylar netleşti! İşte merak edilen detaylar

YAŞ sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu.

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