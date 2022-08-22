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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:01

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

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