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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:32

Eski tütün hangarlarını 'teknoloji üssü'ne çevirdi! 50'nin üzerinde mühendisle çalışıyor

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder'ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Samsun'da 4 yıl önce açtıkları fabrikanın alan büyüklüğünün 1100 metrekareden 12 bin metrekareye çıktığını, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan eski tütün hangarlarını 'teknoloji üssü'ne çevirdiklerini belirtti.

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