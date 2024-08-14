En kalitelisi Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 700 liradan satıldı

REKOLTEDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR





Kentte 16 bin çiftçinin incir üretiminde yer aldığını aktaran Canbolat, "İlimiz incir üretimiyle ülke sıralamasında birinci konumdadır. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında, üreticilerimiz ve ticaret erbabımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni sezonun ilk kuru incirini sembolik fiyatla 700 liradan alarak kuru incir sezonunu açıyoruz." dedi.





Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da bu sezon incir kaliteli olmasına rağmen hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş beklediklerini ifade etti.