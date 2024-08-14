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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:35

En kalitelisi Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 700 liradan satıldı

Kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da sezonun ilk kuru inciri raflardaki yerini aldı. Kuru incirin kilosu, sembolik olarak 700 liradan satıldı. Bu sezon incir kaliteli olmasına rağmen hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş bekleniyor.

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