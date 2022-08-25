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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:06

Dünyanın en zenginleri belli oldu! İşte listede yer alan isimler

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı.

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