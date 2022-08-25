Dünyanın en zenginleri belli oldu! İşte listede yer alan isimler

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Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60'tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İşte o liste...

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50- YANG HUIYAN: 29,6 MİLYAR DOLAR - Emlak Sektörü, Çin

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49- JOHN MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR - Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)

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48- JACQUELINE MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR - Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)

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47- LEE SHAU KEE: 31,7 MİLYAR DOLAR - Gayrimenkul (Hong Kong)

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46- LEN BLAVATNIK: 32 MİLYAR DOLAR - Müzik ve Kimya (İngiltere)

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45- WILLIAM LEI DING: 33 MİLYAR DOLAR - Online oyunlar (Çin)

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44- QIN YINGLIN: 33,5 MİLYAR DOLAR - Besicilik (Çin)

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43- LI KA-SHING: 33,7 MİLYAR DOLAR - Çeşitli sektörler (Hong Kong)

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42- GERARD WERTHEIMER: 34,5 MİLYAR DOLAR - Moda ve Perakende, Chanel (ABD)

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41- ALAIN WERTHEIMER: 34,5 MİLYAR DOLAR - Moda ve Perakende, Chanel (ABD)

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40 - GIOVANNI FERRERO: 35,1 MİLYAR DOLAR - Yiyecek-İçecek, Nutella (Belçika)

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39- ZHANG YİMİNG: 35.6 MİLYAR DOLAR Teknoloji, TikTok (Çin)

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38-DİETER SCHWARZ: 36.9 MİLYAR DOLAR Moda ve Perakende (Almanya)

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37-HE XİANGJİAN: 37.7 MİLYAR DOLAR Ev Aletleri, Üretim (Çin)

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36-MİRİAM ADELSON: 38,2 MİLYAR DOLAR Casino (ABD)

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35- WANG WEİ: 39 MİLYAR DOLAR Kargo Hizmetleri (Çin)

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34- BEATE HEİSTER & KARL ALBRECHT JR.: 39.2 MİLYAR DOLAR

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33- DAVİD THOMSON: 41,8 MİLYAR DOLAR

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32- FRANÇOİS PİNAULT: 42.3 MİLYAR DOLAR

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27- CHARLES KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR

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26- JACK MA: 48,4 MİLYAR DOLAR

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25- PHİL KNİGHT: 49.9 MİLYAR DOLAR

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24- GAUTHAM ADANİ: 50.5 MİLYAR DOLAR

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23- DANİEL GİLBERT: 51.9 MİLYAR DOLAR

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22- MACKENZİE SCOTT: 53 MİLYAR DOLAR

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21- COLİN ZHENG HUANG: 55,3 MİLYAR DOLAR

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20- MİCHAEL BLOOMBERG: 59 MİLYAR DOLAR

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19- ROB WALTON: 59.5 MİLYAR DOLAR

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18- JİM WALTON: 60.2 MİLYAR DOLAR

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17- ALİCE WALTON: 61.8 MİLYAR DOLAR

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16- CARLOS SLİM HELU: 62.8 MİLYAR DOLAR

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15- MA HUATENG: 65.8 MİLYAR DOLAR

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14- STECE BALLMER: 68,7 MİLYAR DOLAR

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13- ZHONG SHANSHAN: 68.9 MİLYAR DOLAR

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12- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 73.6 MİLYAR DOLAR

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11- AMANCİO ORTEGA: 77 MİLYAR DOLAR

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10- MUKESH AMBANİ: 84,5 MİLYAR DOLAR

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9- SERGEY BRİN: 89 MİLYAR DOLAR

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8- LARRY PAGE: 91,5 MİLYAR DOLAR

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7- LARRY ELLİSON: 93 MİLYAR DOLAR

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6- WARREN BUFFETT: 96 MİLYAR DOLAR

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5- MARK ZUCKERBERG: 97 MİLYAR DOLAR

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4- BİLL GATES: 129 MİLYAR DOLAR

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3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR

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2-JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR

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1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR

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EN ZENGİNLER LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK İSİM!

Dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına 4.7 milyar dolar ile 601. sırada giren isim Murat Ülker oldu. Murat Ülker geçtiğimiz yıl listede 421. sırada yer alıyordu.

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Forbes dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye'nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

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24- ŞEFİK YILMAZ DİZDAR Serveti: 1 milyar dolar Forbes sıralaması: 2578

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23- MURAT VARGI Serveti: 1.1 milyar dolar Forbes sıralaması: 2448

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22- MEHMET SİNAN TARA Serveti: 1.1 milyar dolar Forbes sıralaması: 2448

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21- AYDIN DOĞAN Serveti: 1.1 milyar dolar Forbes sıralaması: 2448

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20- TURGAY CİNER Serveti: 1.1 milyar dolar Forbes sıralaması: 2448

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19- İPEK KIRAÇ Serveti: 1.2 milyar dolar Forbes sıralaması: 2324

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18- DENİZ ŞAHENK Serveti: 1.3 milyar dolar Forbes sıralaması: 2190

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17- MEHMET ALİ AYDINLAR Serveti: 1.3 milyar dolar Forbes sıralaması: 2190

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16- MUSTAFA KÜÇÜK Serveti: 1.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 2076

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15- MUSTAFA RAHMİ KOÇ Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

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14- ALİ ERDEMOĞLU Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

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13- FARUK ECZACIBAŞI Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

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12- BÜLENT ECZACIBAŞI Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

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11- AHMET ÇALIK Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

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10- HAMDİ AKIN Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

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9- SEMAHAT SEVİM ARSEL Serveti: 1.6 milyar dolar Forbes sıralaması: 1818

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8- İBRAHİM ERDEMOĞLU Serveti: 1.8 milyar dolar Forbes sıralaması: 1645

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7- NİHAT ÖZDEMİR Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579

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6- SEZAİ BACAKSIZ Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579

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5- FİLİZ ŞAHENK Serveti: 2.2 milyar dolar Forbes sıralaması: 1397

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4- ERMAN ILICAK Serveti: 2.3 milyar dolar Forbes sıralaması: 1341

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3- HAMDİ ULUKAYA Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292

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2- FERİT ŞAHENK Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292