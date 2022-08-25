Dünyanın en zenginleri belli oldu! İşte listede yer alan isimler

Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60'tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İşte o liste...
50- YANG HUIYAN: 29,6 MİLYAR DOLAR - Emlak Sektörü, Çin
49- JOHN MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR - Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
48- JACQUELINE MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR - Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
47- LEE SHAU KEE: 31,7 MİLYAR DOLAR - Gayrimenkul (Hong Kong)
46- LEN BLAVATNIK: 32 MİLYAR DOLAR - Müzik ve Kimya (İngiltere)
45- WILLIAM LEI DING: 33 MİLYAR DOLAR - Online oyunlar (Çin)
44- QIN YINGLIN: 33,5 MİLYAR DOLAR - Besicilik (Çin)
43- LI KA-SHING: 33,7 MİLYAR DOLAR - Çeşitli sektörler (Hong Kong)
42- GERARD WERTHEIMER: 34,5 MİLYAR DOLAR - Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
41- ALAIN WERTHEIMER: 34,5 MİLYAR DOLAR - Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
40 - GIOVANNI FERRERO: 35,1 MİLYAR DOLAR - Yiyecek-İçecek, Nutella (Belçika)
39- ZHANG YİMİNG: 35.6 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, TikTok (Çin)
38-DİETER SCHWARZ: 36.9 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende (Almanya)
37-HE XİANGJİAN: 37.7 MİLYAR DOLAR
Ev Aletleri, Üretim (Çin)
36-MİRİAM ADELSON: 38,2 MİLYAR DOLAR
Casino (ABD)
35- WANG WEİ: 39 MİLYAR DOLAR
Kargo Hizmetleri (Çin)
34- BEATE HEİSTER & KARL ALBRECHT JR.: 39.2 MİLYAR DOLAR
33- DAVİD THOMSON: 41,8 MİLYAR DOLAR
32- FRANÇOİS PİNAULT: 42.3 MİLYAR DOLAR
27- CHARLES KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR
26- JACK MA: 48,4 MİLYAR DOLAR
25- PHİL KNİGHT: 49.9 MİLYAR DOLAR
24- GAUTHAM ADANİ: 50.5 MİLYAR DOLAR
23- DANİEL GİLBERT: 51.9 MİLYAR DOLAR
22- MACKENZİE SCOTT: 53 MİLYAR DOLAR
21- COLİN ZHENG HUANG: 55,3 MİLYAR DOLAR
20- MİCHAEL BLOOMBERG: 59 MİLYAR DOLAR
19- ROB WALTON: 59.5 MİLYAR DOLAR
18- JİM WALTON: 60.2 MİLYAR DOLAR
17- ALİCE WALTON: 61.8 MİLYAR DOLAR
16- CARLOS SLİM HELU: 62.8 MİLYAR DOLAR
15- MA HUATENG: 65.8 MİLYAR DOLAR
14- STECE BALLMER: 68,7 MİLYAR DOLAR
13- ZHONG SHANSHAN: 68.9 MİLYAR DOLAR
12- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 73.6 MİLYAR DOLAR
11- AMANCİO ORTEGA: 77 MİLYAR DOLAR
10- MUKESH AMBANİ: 84,5 MİLYAR DOLAR
9- SERGEY BRİN: 89 MİLYAR DOLAR
8- LARRY PAGE: 91,5 MİLYAR DOLAR
7- LARRY ELLİSON: 93 MİLYAR DOLAR
6- WARREN BUFFETT: 96 MİLYAR DOLAR
5- MARK ZUCKERBERG: 97 MİLYAR DOLAR
4- BİLL GATES: 129 MİLYAR DOLAR
3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR
2-JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR
1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR
EN ZENGİNLER LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK İSİM!
Dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına 4.7 milyar dolar ile 601. sırada giren isim Murat Ülker oldu. Murat Ülker geçtiğimiz yıl listede 421. sırada yer alıyordu.
Forbes dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye'nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...
24- ŞEFİK YILMAZ DİZDAR
Serveti: 1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2578
23- MURAT VARGI
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
22- MEHMET SİNAN TARA
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
21- AYDIN DOĞAN
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
20- TURGAY CİNER
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
19- İPEK KIRAÇ
Serveti: 1.2 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2324
18- DENİZ ŞAHENK
Serveti: 1.3 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2190
17- MEHMET ALİ AYDINLAR
Serveti: 1.3 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2190
16- MUSTAFA KÜÇÜK
Serveti: 1.4 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2076
15- MUSTAFA RAHMİ KOÇ
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
14- ALİ ERDEMOĞLU
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
13- FARUK ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
12- BÜLENT ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
11- AHMET ÇALIK
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
10- HAMDİ AKIN
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
9- SEMAHAT SEVİM ARSEL
Serveti: 1.6 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1818
8- İBRAHİM ERDEMOĞLU
Serveti: 1.8 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1645
7- NİHAT ÖZDEMİR
Serveti: 1.9 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1579
6- SEZAİ BACAKSIZ
Serveti: 1.9 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1579
5- FİLİZ ŞAHENK
Serveti: 2.2 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1397
4- ERMAN ILICAK
Serveti: 2.3 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1341
3- HAMDİ ULUKAYA
Serveti: 2.4 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1292
2- FERİT ŞAHENK
Serveti: 2.4 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1292
1- MURAT ULKER
Serveti: 4.7 milyar dolar
Forbes sıralaması: 601