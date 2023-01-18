Dünyanın en değerli 20 markası hangileri? Zirvedeki isim değişti

17. Agricultural Bank
Ülke: Çin
iş Kolu: Banka
Marka Değeri: 57,7 milyar dolar
Çin Ziraat Bankası, Çin'in beş büyük devlet bankasından biridir. Banka 1951 yılında kurulmuştur. Merkezi Pekin'in Dongcheng semtinde yer almaktadır.
15. State Grid
Ülke: Çin
iş Kolu: Genel Hizmet
Marka Değeri: 58,8 milyar dolar
State Grid Corporation of China, Çin merkezli bir elektrik iletim şirkettir. Şirket, 2002 yılında kurulmuş olup dünyanın en büyük elektrik iletim şirketidir. Merkezi Pekin'in Xicheng semtinde yer almaktadır.
12. China Construction Bank
Ülke: Çin
iş Kolu: Banka
Marka Değeri: 62,7 milyar dolar
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8. Verizon
Ülke: ABD
iş Kolu: Telekom
Marka Değeri: 67,4 milyar dolar
Yaygın olarak Verizon olarak bilinen Verizon Communications Inc., bir Amerikan çokuluslu telekomünikasyon şirketi ve Dow Jones Industrial Average'ın kurumsal bir bileşenidir. Şirketin genel merkezi New York City'de bulunuyor.
7. ICBC
Ülke: Çin
iş Kolu: Banka
Marka Değeri: 69,5 milyar dolar
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankasıdır. Çin'deki dört devlet bankasından biridir. 1 Ocak 1984'te kurulmuştur.