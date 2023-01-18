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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:39

Dünyanın en değerli 20 markası hangileri? Zirvedeki isim değişti

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını belirlediği 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023' araştırmasının sonuçlandığını açıkladı. Zirvedeki isim değişikliği ise dikkat çekti. Peki dünyanın en değerli markası hangisi oldu? Dünyanın en değerli markaları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

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