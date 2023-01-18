Dünyanın en değerli 20 markası hangileri? Zirvedeki isim değişti

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20. WeChat Ülke: Çin İş Kolu: Medya Marka Değeri: 50,2 milyar dolar

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19. Toyota Ülke: Japonya iş Kolu: Otomobil Marka Değeri: 52,5 milyar dolar

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18. Starbucks Ülke: ABD iş Kolu: Restoran Marka Değeri: 53,4 milyar dolar

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17. Agricultural Bank Ülke: Çin iş Kolu: Banka Marka Değeri: 57,7 milyar dolar Çin Ziraat Bankası, Çin'in beş büyük devlet bankasından biridir. Banka 1951 yılında kurulmuştur. Merkezi Pekin'in Dongcheng semtinde yer almaktadır.

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16. Mercedes-Benz Ülke: Almanya iş Kolu: Otomobil Marka Değeri: 58,8 milyar dolar

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15. State Grid Ülke: Çin iş Kolu: Genel Hizmet Marka Değeri: 58,8 milyar dolar State Grid Corporation of China, Çin merkezli bir elektrik iletim şirkettir. Şirket, 2002 yılında kurulmuş olup dünyanın en büyük elektrik iletim şirketidir. Merkezi Pekin'in Xicheng semtinde yer almaktadır.

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14. Facebook Ülke: ABD iş Kolu: Medya Marka Değeri: 59 milyar dolar

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13. Home Depot Ülke: ABD iş Kolu: Perakende Marka Değeri: 61,1 milyar dolar

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12. China Construction Bank Ülke: Çin iş Kolu: Banka Marka Değeri: 62,7 milyar dolar Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 10

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11. Deutsche Telekom Ülke: Almanya iş Kolu: Telekom Marka Değeri: 62,9 milyar dolar

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10. TikTok Ülke: Çin iş Kolu: Medya Marka Değeri: 65,7 milyar dolar

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9. Tesla Ülke: ABD iş Kolu: Otomobil Marka Değeri: 66,2 milyar dolar

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8. Verizon Ülke: ABD iş Kolu: Telekom Marka Değeri: 67,4 milyar dolar Yaygın olarak Verizon olarak bilinen Verizon Communications Inc., bir Amerikan çokuluslu telekomünikasyon şirketi ve Dow Jones Industrial Average'ın kurumsal bir bileşenidir. Şirketin genel merkezi New York City'de bulunuyor.

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7. ICBC Ülke: Çin iş Kolu: Banka Marka Değeri: 69,5 milyar dolar Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankasıdır. Çin'deki dört devlet bankasından biridir. 1 Ocak 1984'te kurulmuştur.

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6. Samsung Ülke: G.Kore iş Kolu: Teknoloji Marka Değeri: 99,7 milyar dolar

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5. Walmart Ülke: ABD iş Kolu: Perakende Marka Değeri: 113,8 milyar dolar

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4. Microsoft Ülke: ABD iş Kolu: Teknoloji Marka Değeri: 191,6 milyar dolar

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3. Google Ülke: ABD iş Kolu: Medya Marka Değeri: 281,4 milyar dolar

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2. Apple Ülke: ABD iş Kolu: Perakende Marka Değeri: 297,5 milyar dolar

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1. Amazon Ülke: ABD iş Kolu: Perakende Marka Değeri: 299,3 milyar dolar