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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 16:08

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Türkiye' Tekirdağ'a geldi

Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından inşa ettirilen dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Türkiye' Tekirdağ Asyaport Limanı'na geldi.

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