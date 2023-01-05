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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:08

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'de! Adını değerli bir madenden alıyor

Binlerce yıldır madencilik yapılan ve Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane'de TİM tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre 2022 yılı içerisinde 64 milyon 34 bin 590 dolarlık ihracat gerçekleşti. Herkes değerli maden alımı için bu il ile irtibata geçiyor.

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