Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'de! Adını değerli bir madenden alıyor

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Adını değerli bir madenden alan şehrin ihracat gelirlerinin yüzde 98'i madenlerden oluşuyor.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in açıkladığı 2022 yılı ihracat rakamlarına göre Gümüşhane'den yıl içerisinde 64 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Gümüşhane bu rakamla ihracatta 61. il olurken, toplam ihracatının yüzde 98'ini madenler oluşturdu.

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Bu veriler ile Türkiye sıralamasında 61. sırada yer alan Gümüşhane'nin ihracat rakamlarında maden ürünlerinin yüzde 98'lik bir oranda olması ise dikkat çekti. 64 milyon 34 bin 590 dolarlık toplam ihracat rakamının 63 milyon 835 bin 570 dolarlık karşılayan sektör için kentte yeni maden saha araştırmaları da sürüyor.

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Gümüşhane'de madenciliği önemine vurgu yapan ve madencilik sektörünün sadece ihracat rakamlarında değil şehir ekonomisindeki faaliyetlerin de sürdürülmesinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, çevreye ve insana saygı ön koşuluyla yeni saha çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

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"Şehrimizin ihracatının yaklaşık yüzde 98'i maden ürünlerine dayalı"

Kentin tarihinde de madenciliğin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, "Şehrimiz isminden de anlaşılacağı üzere dünyada bir maden ismiyle anılan tek şehir. Gümüşhane Cumhuriyet öncesinde ağırlıklı olarak gümüş madenlerinin çıkarıldığı, Osmanlı döneminde de akçelerin bir kısmının basıldığı bir madenci kasabası iken, Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin önemli maden illerinden birisi olarak faaliyete devam ediyor.

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Bugün geldiğimiz nokta da madencilik ilimizin ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çevreye ve insana saygı öncelikli olmak üzere madenciliğin ilimizde teşvik edilmesiyle beraber bugün Gümüşhane maden ihraç eden şehirler arasında.

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Geçtiğimiz yıl 67 milyon Dolar ihracat varken bu yıl 64 milyon Dolar bir ihracatla Türkiye'de ihracat yapan iller arasında 61. Sırada yer aldık. Şehrimizin ihracatının yaklaşık yüzde 98'i maden ürünlerine dayalı. Bu da bize gösteriyor ki gerçekten Gümüşhane'deki esas ihracat potansiyeli maden sektöründe var" dedi.

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"Mevcut maden işletmelerinin yeni saha çalışmaları var"

Maden sayılarının artmasının önemli olduğunu vurgulayan GTSO Başkanı Akçay, "Bugün ilimizde çalışan 3 adet maden firması var. Yaklaşık 1500-1600 civarında çalışanımız var. Bunun çarpan kat sayısını uzmanlarımız 4 olarak hesap ettiği zaman yaklaşık 6 bin civarında bir çalışana fayda ve hizmet veriyor.

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Bu madenlerin faaliyetlerinden ötürü şehrimizin esnafı ve tüccarı başta olmak üzere büyük bir çoğunluğu ticari bir faaliyet elde ediyor. Bu ticari potansiyelleri ile beraber ekonomilerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Maden sahalarının sayısında artış olmasında fayda var. Gümüşhane bir madenci şehri ama tabi ki öncelikli olarak insana ve çevreye saygılı bir madenciliği biz destekliyoruz, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Mevcut maden işletmelerimizin yeni saha çalışmaları var, yeni rezervler, yeni yataklar bulunması konusunda. Biz bu çalışmalardan çok ümitliyiz.

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2 firmamızda önemli ölçüde altın çıkarılıyor. Bir firmamızda altının dışında bakır, kurşun, çinko ağırlıklı olarak çıkarılıyor ve ihracat bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Altın üreten firmaların ihracatı yok bildiğiniz gibi çünkü üretilen altınların alıcısı Merkez Bankası bu nedenle ihracat söz konusu değil.