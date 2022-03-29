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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:05

Dünya ham madde savaşlarına gidiyor!

Rusya-Ukrayna savaşı ve devreye alınan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırmaya devam ediyor. Savaşla birlikte emtia piyasalarında yaşanan gelişmelerin küresel bir mücadelenin sadece başlangıcı olduğu, ham maddelerin yeni dünya düzeni mücadelesinde 'silah' haline geldiği belirtiliyor

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