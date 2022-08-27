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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:41

Dolandırıcıların akıl almaz altın tuzağı! Bölgedeki illeri tek tek geziyorlar

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, geçtiğimiz günlerde iş yerine gelen 2 kadının kendisine 4 adet düşük ayarlı altın satarak, yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

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