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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:41

Doktor çift kanser hastalarına yönelik 'karakılçık buğdayı' üretiyor

Antalya'da doktor çift, kanser hastalarının beslenme ihtiyacından esinlenerek, 2 yıl önce 2 dekarlık alanda başladıkları 'karakılçık' cinsi buğday üretimini 90 dekara çıkardı.

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