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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 19:15

Dikkat: Bu ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor! 120 bin TL'ye kadar düştü

Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok insan, araba fiyatlarındaki artış sonrasında ikinci el otomobil modellerini de tercih etmeye başladı. Ayrıca bu noktada icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte söz konusu 120 bin TL'ye kadar düşen ve adeta kapış kapış giden ikinci el arabalar…

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