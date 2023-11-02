Dikkat: Bu ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor! 120 bin TL'ye kadar düştü

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Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan sunulan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor.





Piyasaya göre uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobiller, açık artırma sistemiyle ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor.





İşte söz konusu 120 bin TL'ye kadar düşen o otomobil modelleri...