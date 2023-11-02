Dikkat: Bu ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor! 120 bin TL'ye kadar düştü

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan sunulan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor.
Piyasaya göre uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobiller, açık artırma sistemiyle ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor.
İşte söz konusu 120 bin TL'ye kadar düşen o otomobil modelleri...
2000 Model, TOYOTA Marka, COROLLA 1.3 TERRA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kahverengi.
2012 Model, DACIA Marka, Sandero Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
2003 Model, OPEL Marka, VECTRA 2 2 COMF DTR AT AC Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
2008 Model, CHEVROLET Marka, CAPTİVA 2.0 16V DİESEL Tipli.
1993 Model, HONDA Marka, CIVIC SEDAN EL Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah.
2009 Model, CHERY Marka, T1X Tipli.
2012 Model, HYUNDAI Marka.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
2012 Model, RENAULT Marka, CLIO GRAND TOUR AUTHENTIQUE ED Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sation Wagon, Rengi Gri.
2002 Model, HONDA Marka, CIVIC SEDAN 1,6 Tipli.
2009 Model, FIAT Marka, 270-SCUDO 1.6 MULTİJET Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Gri.
2005 Model, HYUNDAI Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
1998 Model, FIAT Marka, PALIO 1.4 STD Tipli.