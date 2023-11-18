Dikkat: Bu ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor! 150 bin TL'den başlıyor

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Otomobil fiyatlarındaki fiyat artışı, vatandaşları icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modellerine de yöneltebiliyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 150 bin TL'den başlayan o otomobiller...