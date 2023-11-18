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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 00:33

Dikkat: Bu ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor! 150 bin TL'den başlıyor

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modellerini de tercih etmeye başladı. Ayrıca piyasaya kıyasla uygun fiyata ihaleye çıkartılan otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. İşte 150 bin TL'den başlayan araba modelleri…

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