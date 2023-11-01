Dikkat: 65 bin TL'den başlıyor! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

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İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modelleri, pek çok insanın ilgisini çekiyor. Özellikle otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle, piyasaya göre daha uyguna sunulan otomobil modelleri tercih edilebiliyor.





Piyasaya göre uygun fiyattan sunulan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerine adeta teklif yağıyor.





İşte söz konusu 65 bin TL'den başlayan o otomobiller...