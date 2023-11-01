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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 21:12

Dikkat: 65 bin TL'den başlıyor! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok insan sıfır araba satın almak yerine ikinci el otomobilleri tercih etmeye başladı. Ayrıca bu noktada pek çok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobilleri de tercih edebiliyor. İşte söz konusu 65 bin TL'den başlayan ve adeta teklif yağan o arabalar…

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