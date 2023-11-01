Dikkat: 65 bin TL'den başlıyor! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modelleri, pek çok insanın ilgisini çekiyor. Özellikle otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle, piyasaya göre daha uyguna sunulan otomobil modelleri tercih edilebiliyor.
Piyasaya göre uygun fiyattan sunulan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerine adeta teklif yağıyor.
İşte söz konusu 65 bin TL'den başlayan o otomobiller...
1996 Model, BMW Marka, 318 TDS Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2007 Model, OPEL Marka, VECTRA 1.6. Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Siyah.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
1997 Model, TOYOTA Marka.
Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Mavi.
1992 Model, TOFAS-FIAT Marka, KARTAL Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Rengi Mavi.
1993 Model, TOFAS-FIAT Marka, DOĞAN SL Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
1999 Model, RENAULT Marka, 2.0BVA Tipli.
Vites Tipi Yarı Otomatik, Rengi Siyah.
2001 Model, SKODA Marka, FELİCİA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2001 Model, FIAT Marka, BRAVA 1.6 SX Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Satışa çıkartılan otomobil modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı üzerinden erişim sağlanabiliyor.