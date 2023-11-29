Dikkat: 50 bin TL'den başlıyor! İşte adeta teklif yağan ikinci el otomobil modelleri…

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Otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların sıfır otomobil almasını oldukça güçleştirdi. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine de yönelmeye başladı. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.





Piyasaya göre uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerine, adeta teklif yağıyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 50 bin TL'den başlayan ikinci el otomobil modelleri...