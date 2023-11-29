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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 19:13

Dikkat: 50 bin TL'den başlıyor! İşte adeta teklif yağan ikinci el otomobil modelleri…

Otomobil fiyatlarındaki değişiklik; ekonomik koşullar, vergi oranları ve kredi faizleri gibi birçok farklı faktörden dolayı oluşabiliyor. Ayrıca otomobil fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları ikinci el araba almaya da yönlendirebiliyor. Bu noktada icradan satışa çıkartılan araba modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte 50 bin TL'den başlayan o araçlar…

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