  • $28,796
  • 31,5553
  • 1855.25
  • 8046.62

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 17:23

Desteği devletten aldı! Ürünlerine talep yağıyor

Düzce'de devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla sebze üreten Arzu Çalışkan, çocuklarıyla beraber ilgilendiği bahçesinden elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor. Beyköy beldesine bağlı 1100 rakımlı Çınardüzü köyünde 4 çocuk annesi Çalışkan, 2016'da düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' etkinliğinde il genelinde 4'üncü kadın çiftçi seçildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.