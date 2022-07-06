  • $17,2519
  • 17,5994
  • 977.615
  • 2381.26

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:42

Derin denizde boru indirme işlemi yapacak gemi Zonguldak açıklarında

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' adlı gemi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.