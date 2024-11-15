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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 13:57

Deneme amaçlı Van'da 'altın bitki' ekildi! Kentin iklimine uyum sağladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görevli akademisyenler, deneme amacıyla ekimini yaptıkları, 'altın bitki' olarak da adlandırılan safranın kentin iklimine uyum sağladığını belirledi.