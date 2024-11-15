Deneme amaçlı Van'da 'altın bitki' ekildi! Kentin iklimine uyum sağladı

Nohutçu, çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğinde safrana yönelebileceğini belirterek şunları kaydetti:





"Yaklaşık 160 bitkiden yalnızca bir gram safran elde edilebiliyor. Bu da 160 bin bitkiden bir kilogram safran elde edilebileceği anlamına gelir. Bir kilogram ürün elde edebilmek için yaklaşık dört dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapılması gerekmekte. Şu an dış piyasada bir kilogram safranın fiyatı 10-15 bin dolar arasında değişirken Türkiye'de ise 400-600 bin lira arasında seyretmekte.