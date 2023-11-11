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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:27

Deneme amaçlı başladı! Kilosu 200 bin liraya satılıyor

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen ve kilogramı 200 bin lira olan safranı deneme amaçlı bahçesine eken ve ardından ticarete çeviren ziraat mühendisi Bayram Çalışkan hasada başladı.

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