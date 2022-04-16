Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'ten canlı bağlantıyla katıldığı Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışında, tünelin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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Erdoğan, Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünelin Antalya'nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını, böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerin Antalya şehir merkezi ile irtibatının daha hızlı ve güvenli hale geleceğini söyledi.

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Aynı şekilde ülkenin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünlerin kolayca diğer şehirlere ulaşabileceğini aktaran Erdoğan, "Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır." diye konuştu.



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Tünelin inşasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri Cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5 katı, 10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir.

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Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, yeni inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Ulaştırma ve Haberleşme 2053 Vizyonu ile tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız."



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"Sıkıntıları, kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz"

"Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz." diyen Erdoğan, en büyük güçlerinin Türk milletinin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun altını çizdi.

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Erdoğan, "Şayet bu uhuvvet iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur." dedi.



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Bu hakikatlerin sadece kendilerinin değil, rakiplerin de farkında olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için de ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti, milletin derdini dile getirmek değil küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Altını çizerek tekrarlıyorum; enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir."

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"Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletine şu çağrıda bulundu:

"Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

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Açılışını yaptıkları her eseri bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak gördüğünü belirten Erdoğan, Phaselis Tüneli'nin ülkeye ve Antalya'ya hayırlı olmasını dileyerek, inşasında emeği geçenleri tebrik etti.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tören alanında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer, tünelin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan da katılımcılardan, günün anısına makasları saklamalarını istedi.



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Erdoğan, tünelin ekranda gösterilmesinin ardından Bakan Karaismailoğlu'na, "Adil, yeşilleri biraz daha artırırsak çok daha güzel olacak. Yeşili severim biliyorsun. Sen de Oflu olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Antalya yeşil, ona göre." dedi.



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Bakan Karaismailoğlu da "Tamam Sayın Cumhurbaşkanım." diye karşılık verdi.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, ramazan-ı şerifin mübarek olmasını dileyerek sonlandırdı.



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