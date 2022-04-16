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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomide hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.' dedi.

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