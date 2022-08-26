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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 11:22

Çinliler Türkiye'den kapış kapış alıyor! Milyonlarca dolar kazandırdı

Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün en önemli ihracat kalemleri arasına girdi.

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