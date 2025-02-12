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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:32 |

Çankırı'da çöplükten OSB'ye dönüştürülen alan! Yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar ihracat yapılan organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor.

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