Çankırı'da çöplükten OSB'ye dönüştürülen alan! Yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

OSB'de birinci ve ikinci etapta 3 parsel kaldığını, yoğun talep üzerine üçüncü bölge için yatırım kararı alındığını aktaran Sopacı, şöyle devam etti:





"OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat yapılıyor. Bölgemiz Türkiye'nin İstanbul'a ve Ankara'ya en yakın, en çok yatırım alan ve gelişen bölgesi. Havalimanına 100 kilometre, Ankara'ya 100 kilometre, İstanbul'a 350 kilometre. Üçüncü etap OSB ile ortasından D-100 kara yolunun geçtiği bir alan. Aynı zamanda OSB'nin güneyinde demir yolu da mevcut. Burada Zonguldak'tan Ankara'ya kadar uzanan demir yolu ağımız var. Tüm yatırımcılarımızı ilçemize bekliyoruz."





OSB'de ayakkabı, raf, dolap, bijuteri ürünleri, mobilya, oyuncak, kimyasal ürün, kağıt gibi birçok alandaki fabrikanın üretim yaptığını vurgulayan Sopacı, "Burada dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen ürünler üretiliyor. Buralarda üretilen ürünler yaklaşık 30 ülkeye gönderiliyor. Amerika'dan Çin'e kadar ürünlerin pazarlandığı bir bölgemiz." diye konuştu.