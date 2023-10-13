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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 01:47

Bu otomobiller kapış kapış gidiyor: Hepsi 350 bin TL altı...

Ekonomik koşullar, vergi oranları ve kredi faizleri gibi bazı faktörler nedeniyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları değişiklik gösteriyor. Ucuz otomobil almak isteyen vatandaşlar icradan satılan ikinci el araçları uygun fiyatları nedeniyle tercih edebiliyor. İşte 350 bin TL ve altı fiyatlardan satılan o otomobiller...

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