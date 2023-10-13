Bu otomobiller kapış kapış gidiyor: Hepsi 350 bin TL altı...

Vatandaşlar otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha ucuza satışa sunulan ikinci el otomobillere yöneldi.
Piyasa göre oldukça uyguna satılan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Bazılarının az hasarlı bazılarının ise hasarsız olduğu araçlara adeta teklif yağıyor.
Çalışamayacak durumdaki bazı araçlar ise yedek parça için alınabiliyor.
2013 Model, FORD Marka, BA7 Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz.
Fiyat: 275 bin TL.
2010 Model, CHEVROLET Marka, KL1J-CRUZE 1.6 MT5 Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Kırmızı.
Fiyat: 300 bin TL.
2015 Model, FIAT Marka, 323 Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.
Fiyat: 275 bin TL.
Satışa konulan araçların ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden ulaşılabiliyor.