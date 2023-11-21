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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:42

Bölgenin yeni gelir kaynağı olacak! Yıllık 59 tonu aşacak

Verimli su kaynakları nedeniyle balık yavrusu üretiminde önemli konuma sahip Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle balıkçılık faaliyetleri yaygınlaşıyor. Yurt dışında Türk somonuna talebin artması dolayısıyla Doğu Anadolu'daki kaynak sularında alabalık üretimi yapan firmalar, talebi karşılamak için kapasite artırımına gidiyor. Avcılık yoluyla yapılan üretimin yıllık 59 tonu aşacağı öngörülüyor.

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