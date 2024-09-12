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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 10:06

BİM'de bu cuma neler var? BİM 13 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta akıllı saat, kablosuz speaker, plastik boya, bebek kıyafetleri, Porselen yemek takımı ve elektrikli bisiklet gibi fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 13 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

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