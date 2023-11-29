BİM'de bu Cuma Harry Potter şöleni var! BİM 1 Aralık 2023 kataloğu

BİM 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri arasında lisanslı Harry Potter ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta; İçerisinde davlumbaz, ankastre ocak ve fırın bulunan Beyaz Kumtel ankastre set 5.999 TL fiyatla yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki bu cuma BİM'e neler gelecek? İşte haftanın aktüel kataloğu...

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BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta giyimden elektrikli ev aletlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünlerin cuma günü için hazırlanan kataloğunun 1. sayfasında Lisanslı Harry Potter kalemleri, 2024 ajandası, boyama kitapları, puzzle, mesşrubat bardağı, su şişesi, kupa ve Dosyalı Uv Işıklı Set gibi ürünler yer alıyor.







BİM 1 Aralık kataloğunda 2 farklı boyuttta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 58 İnç UHD Smart Led TV 10,999 TL, Dahili uydu alıcılı dahili wifi ve bluetoothlu Diitsu 32 İnç HD Ready TV 3,199 TL fiyattan satılacak.

Elektronik ürünlerde ise; 7.5 litre iç hacim 6 otomatik pişirme menüsü ve dijital kontrol paneline sahip Luxell XXL Fastfryer 2,499 TL, Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 64,50 TL, Arnica Blender Set 1,099 TL, Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatlı, yıkanabilir AFS filtreli Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2,699 TL, Ömür boyu garantisi ile dikkat çeken Stanley Advanture 1 Litre Termos 999 TL'den satılacak.