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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:55

BİM'de bu Cuma Harry Potter şöleni var! BİM 1 Aralık 2023 kataloğu

BİM 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri arasında lisanslı Harry Potter ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta; İçerisinde davlumbaz, ankastre ocak ve fırın bulunan Beyaz Kumtel ankastre set 5.999 TL fiyatla yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki bu cuma BİM'e neler gelecek? İşte haftanın aktüel kataloğu...

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