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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 14:36

BİM 10 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 10 Kasım 2023 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'e bu cuma; Teknolji ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli bisikletler, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile Oyuncak grubunda muhteşem ürünler yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Dijitsu 50' Android Led Tv 8.499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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