BİM 10 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

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BİM'de 10 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Elektrikli bisikletten 3D yazıcıya, Televizyondan kulaklığa, oyuncaklardan araç aksesuarlarına varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma elektronik ve züccaciye grubunda ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

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BİM'de 10 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'e bu cuma; RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.



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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 10 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Polosmart Akılı Saat 229 TL, Polosmart TWS Kulaklık 229 TL, Polosmart 10.000 Mah Powerbank 229 TL, Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 79,90 TL, Tezgah Altı Buzdolabı 3499 TL, 2 kademeli hız ve ısı ayarlı 2 yıl garantili Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL'den yer alıyor.

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor.

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BİM'de bu hafta Oyuncaklar büyük indirimler ile reyonları dolduracak.

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Naturalove Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL, Naturalove Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL, Sürgülü Erzak Kabı 1,3 Litre 17,50 TL, Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 21,50 TL, Sürgülü Erzak Kabı 3,2 Litre 27,50 TL, Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 57,50 TL, Siyah Metal Ürün Çeşitleri 55 TL, Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL, Mutfak Servis Gereçleri37,50 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

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BİM kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinin devamında; Naturalove Saplı Hasır sepetler 139 TL, Keramika 12 Parça Yemek Takımı 399 TL, Lava Izgara Tava 599 TL, Chefs Pro Wok Tava 149 TL, Chefs Pro Sahan 89 TL, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 289 TL, Bonera Derin Tencere 399 TL, Bonera karnıyarık Tencere 449 TL, Lav 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı 29,50 TL, Lav 3'lü Lal Su Bardağı 49,50 TL, Lav 3'lü Lal Meşrubat Bardağı 59 TL, Borcam 5 Parça Set 229 TL, Benante Desenli Dikdörtgen Sunumluk 49,50 TL, Dolma Kapağı 29,50 TL, Alpina Cam Döner Tabla 169 fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon geliyor. Webos işletim sistemli 4K ultra HD Prime video, exxen, youtube, netflix gibi bir çok uygulaması ile dikkat çeken Dijitsu 50 İnç UHD Android Led TV 8,499 TL, TCL 32 İnç FHD Android Televizyon 5,499 TL'den satışa sunulacak.

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Bu cuma BİM'de Oto aksesuarları yer alıyor. Oto Cam Suyu 5 Litre 59,90 TL, Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL, Tek Fiyat Kışlık Oto Bakım Ürünleri 39,50 TL, Hızlı Cila 49,90 TL'den satılacak.

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BİM 10 Kasım Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Treking Ayakkabı 289 TL, Peluş Ev Botu 99 TL, Tam Fermuarlı Kadın Üst Polar 159 TL, Eldiven 34,50 TL, Erkek Eşofman Altı 89 TL, Kadın Eşofman Altı 89 TL, Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 159 TL, Kadın Pijama Takımı 299 TL, Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL, Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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10 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda Ahşap Domino Oyunu 89 TL, Eğitici Buzdolabı Magnetleri 22,50 TL, Yükselen Zeka Kanuşturan Oyuncak 189 TL, Blok Seti 89 TL, Lisanslı Balonlar 12,50 TL, Rdka Dedektif Kutu Oyunu 169 TL, Oyuncak Ütü Masası 69 TL, Oyuncak Tartı seti 44,50 TL, Oyuncak Yarış Arabası 49 TL, Lunanı Bisikleti 119 TL, Pufu Şapkalı Peluş Tavşan 249 TL, Bil Bakalım Kimim Oyunu 59 TL, Türkiye İş Bankası İşte Mert Hikaye Kitapları 15,50 TL, Martı Raobotik Kodlama Etkinlikleri 17,50 TL'den satılacak.