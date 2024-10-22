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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 17:25

Beyaz altın hasadı başladı! 12 bin hektar alanda ekimi yapılıyor

Beyaz altın olarak nitelendirilen ve ülkemiz üretiminde önemli yeri olan Denizli'de, 2024 yılı Pamuk hasadına başlandı.

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