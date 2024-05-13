Başvuran alıyor: Faizsiz kredi! Anında onaylı 25.000 TL…

Faizsiz kredi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında faydalı olabiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından bankaların son dakika fırsatları araştırılıyor. Zira bazı bankalar faizli kredi sunarken, ötekileri faizsiz kredi imkanı sağlayabiliyor. Öte yandan bazı bankaların faizsiz kredi fırsatları belli oldu.
FARKLI TUTARLARDA FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Son dakika açıklanan faizsiz kredi duyuruları birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Öte yandan faizsiz kredi sunan bankalardan bazıları belli oldu. İşte söz konusu bankalardan birkaçı şu şekilde; Enpara, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, CEPTETEB ve Albaraka.
ENPARA
Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 4 ay vade.
Tutar: 15.000 TL.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere ihtiyaç kredisi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 10.000 TL.
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 20.000 TL.
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 20.000 TL.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 25.000 TL.
DENİZBANK
Yeni müşterilere kredi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 10.000 TL.
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 15.000 TL.
Albaraka
Yeni müşterilere hoş geldin finansmanı.
Yüzde 0 kar payı oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 15.000 TL.
Not: Yukarıdaki tutarlar ve vadeler 13 Mayıs 2024 tarihinde duyuruldu. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir. Öte yandan bankaların kredi verme şartları farklılık gösterebilir. Uygun şartları taşıyan ve başvuran herkes, belirtilen tutarda kredi çekebiliyor. Ancak kredi başvurusu olumlu veya olumsuz yönde sonuçlanabilir. Bu noktada kredi notu dikkate alınabiliyor.