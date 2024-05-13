Başvuran alıyor: Faizsiz kredi! Anında onaylı 25.000 TL…

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Faizsiz kredi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında faydalı olabiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından bankaların son dakika fırsatları araştırılıyor. Zira bazı bankalar faizli kredi sunarken, ötekileri faizsiz kredi imkanı sağlayabiliyor. Öte yandan bazı bankaların faizsiz kredi fırsatları belli oldu.

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FARKLI TUTARLARDA FAİZSİZ KREDİ İMKANI Son dakika açıklanan faizsiz kredi duyuruları birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Öte yandan faizsiz kredi sunan bankalardan bazıları belli oldu. İşte söz konusu bankalardan birkaçı şu şekilde; Enpara, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, CEPTETEB ve Albaraka.



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ENPARA Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi. Yüzde 0 faiz oranı ile 4 ay vade. Tutar: 15.000 TL.

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QNB FİNANSBANK Yeni müşterilere ihtiyaç kredisi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 10.000 TL.

Yeni müşterilere taksitli nakit avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 20.000 TL.

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AKBANK Yeni müşterilere taksitli avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 20.000 TL.

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GARANTİ BBVA Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 20.000 TL.

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TÜRKİYE İŞ BANKASI Yeni müşterilere taksitli nakit avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 25.000 TL.

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DENİZBANK Yeni müşterilere kredi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 10.000 TL.

Yeni müşterilere taksitli nakit avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 15.000 TL.

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CEPTETEB Yeni müşterilere kredi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 10.000 TL.

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Albaraka Yeni müşterilere hoş geldin finansmanı. Yüzde 0 kar payı oranı ile 6 ay vade. Tutar: 15.000 TL.