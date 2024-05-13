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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:54

Başvuran alıyor: Faizsiz kredi! Anında onaylı 25.000 TL…

Faizsiz kredi birçok insanın acil ihtiyaçlarını giderme noktasında adeta can suyu oluyor. Bu nedenle pek çok vatandaş son dakika fırsatlarını takip ediyor. Ayrıca bazı bankalar 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans sunarken, ötekileri 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Detaylar haberimizde…

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