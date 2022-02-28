Başkan Erdoğan paylaştı: En yüksek büyüme oranı Türkiye'nin

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Geçtiğimiz yılın son çeyreğini %9,1'lik ve yılın tamamını %11'lik bir büyümeyle kapattık.

Böylece G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke Türkiye oldu. Hayırlı olsun.

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Dengeli ve istikrarlı büyüme çizgimiz ile yatırımlar ve istihdamdaki artış eğilimini sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre 3,2 milyon yeni iş imkânı ortaya çıkartarak artan nüfusumuza ve iş gücüne katılımdaki yükselişe rağmen işsizlik oranımızı %11,3'e gerilettik.