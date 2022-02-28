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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:10

Başkan Erdoğan paylaştı: En yüksek büyüme oranı Türkiye'nin

Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin verileri açıkladı. Başkan Erdoğan, 'Geçtiğimiz yılın son çeyreğini %9,1'lik ve yılın tamamını %11'lik bir büyümeyle kapattık. Böylece G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke Türkiye oldu.' dedi.

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