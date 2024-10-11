Bankalar peş peşe duyurdu: Faizsiz kredi imkanı! 50 bin TL...

Toplam 8 banka faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı. Yapılan duyuruda en dikkat çekici bankalardan biri, ON Dijital Bankacılık ve diğeri Türk Ekonomi Bankası (TEB) oldu.





ON Dijital Bankacılık, kredi ve süper ek hesap KMH dahil olmak üzere toplam 50 bin TL faizsiz kredi sağladığını duyurdu. Bunun yanı sıra TEB, 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sağladığını açıkladı.