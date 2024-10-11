Bankalar peş peşe duyurdu: Faizsiz kredi imkanı! 50 bin TL...

Faizsiz kredi, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılama noktasında adeta can suyu oluyor. Bu nedenle nakit ihtiyacı olan pek çok insan, bankaların son dakika faizsiz kredi duyurularını takip ediyor.
Toplam 8 banka faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı. Yapılan duyuruda en dikkat çekici bankalardan biri, ON Dijital Bankacılık ve diğeri Türk Ekonomi Bankası (TEB) oldu.
ON Dijital Bankacılık, kredi ve süper ek hesap KMH dahil olmak üzere toplam 50 bin TL faizsiz kredi sağladığını duyurdu. Bunun yanı sıra TEB, 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sağladığını açıkladı.
8 BANKADAN FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Faizsiz kredi veren bankalar kontrol edildiğinde; Enpara, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, TEB ve ON Dijital Bankacılık olduğu görüldü.
QNB FİNANSBANK
Yeni Müşterilere Özel;
6 ay vadeli, 20 bin TL kredi.
3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans.
GARANTİ BBVA
Yeni Müşterilere Özel;
6 ay vadeli, 20 bin TL kredi.
3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans.
DENİZBANK
Yeni Müşterilere Özel;
6 ay vadeli, 10 bin TL kredi.
3 ay vadeli, 15 bin TL taksitli nakit avans.
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Yeni Müşterilere Özel;
6 ay vadeli, 25 bin TL kredi.
3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans.
ON DİJİTAL BANKACILIK
Yeni Müşterilere Özel;
3 ay vadeli, 15 bin TL kredi.
35 bin TL süper ek hesap KMH.
NOTLAR
Yukarıdaki bankaların faizsiz kredi tutarları, 11 Ekim 2024 tarihinde açıklandı. Farklı tarihlerde farklı tutarlarla karşılaşılabilir.