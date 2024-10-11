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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 12:39

Bankalar peş peşe duyurdu: Faizsiz kredi imkanı! 50 bin TL...

Faizsiz kredi imkanları birçok insan tarafından araştırılıyor. Bu noktada bankaların son dakika duyuruları sıklıkla takip ediliyor. Ayrıca 8 banka faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı. Detaylar haberimizde…