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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 13:42

Balık tezgahları yüz güldürüyor! Tezgahlarda barbun ve istavrit bolluğu

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, bol miktarda balıkla geri döndü.

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