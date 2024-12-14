Balık tezgahları yüz güldürüyor! Tezgahlarda barbun ve istavrit bolluğu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, son günlerde barbun ve istavrit dolu teknelerle geri dönüyor. Karadeniz'de yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı.
Yaklaşık yarım tona yakın barbun, 300-400 kilogram da istavritimiz var. Balık fiyatları uygun. Balıkhanemize gelen sabit müşterilerimize satış yapıyoruz. İnsanlar ucuz balık yesin diye mücadele ediyoruz" diye konuştu.
Memleketimizin bereketi diyelim. Karadeniz balığı zaten lezzetli oluyor" şeklinde konuştu. Balık satışı yapan Mürvet Köse ise, "Bu sene bereketli geçiyor ve fiyatlar uygun.