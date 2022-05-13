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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:34

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış öncesi hazırlıkları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin, 'Havalimanımız, bölgemizi Türkiye'mizin de ötesinde Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak.' dedi.

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