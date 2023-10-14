Bağışıklığı güçlendiren hünnap! Manisalı üreticinin ek gelir kaynağı oldu

Yüksek C vitamini içeriği, lifli yapısı, düşük kalorisi ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan hünnap, özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak tercih görüyor.

Bir sonbahar meyvesi olan hünnap, ağaçların altına serilen örtülere dallardan çırpılan meyvelerin düşürülmesiyle hasat ediliyor.

İlçenin 800 ila bin 200 metre rakımda olduğunu, ceviz, badem ve kestane üretimiyle bilindiğini, son yıllarda ise hünnabın ilçe ekonomisinde payını artırdığını dile getiren Selçuk, bu ürünün faydalarını tanıtmaya odaklandıklarını anlattı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine, ilçenin hünnap açısından ideal iklim ve üretim şartlarına sahip olduğunu söyledi.

"Alternatif bir gelir kapısı oldu"

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Selçuk şunları kaydetti:





"Her geçen gün üretim alanları artıyor, üreticilerimiz pazarlama konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Şu an 500-600 ton civarında üretim söz konusu. Fiyatlar da kilogramı 50 liradan başlayıp daha üst seviyelere çıkıyor. Hünnabın farklı türleri de ilçede yetişiyor. Onları da market ve pazarlara sunmaktayız."

Uygun şartlarda saklandığında 1-2 yıl bozulmadan dayanabilen ürünün raf ömrünün uzun olması nedeniyle değerini de koruyabildiğini anlatan Selçuk, insanın ihtiyaç duyduğu günlük C vitamininin yüzde 77'sini sağlayabilen bu meyvenin antioksidan ve bağışıklığı güçlendirici etkilerinin bulunduğunu belirtti.

Selçuk, şeker düzenleyici olması nedeniyle de tam bir sağlık ürünü olarak değerlendirilen meyvenin sirkesinin de faydalarına ilişkin araştırmalar bulunduğunu aktardı.