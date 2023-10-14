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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 11:15

Bağışıklığı güçlendiren hünnap! Manisalı üreticinin ek gelir kaynağı oldu

Türkiye'nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler pazar sorunu bulunmayan meyvenin hasadı için çalışmalarını sürdürüyor.

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