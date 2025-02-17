Babasının atölyesinde başladı! Şimdi 30 ülkeye ihraç ediyor

Erbaş, ayakkabı üretimini el işçiliği ve yarı makine desteğiyle yaptıklarını dile getirerek, üretimde doğal tabaklanmış egzotik deriler kullandıklarını söyledi.





Erbaş, geçmişte imkanların kısıtlı olmasından dolayı İstanbul'a gitme kararı aldığına değinerek, "İstanbul gibi bir yerde İngilizlerle, İtalyanlarla çalışma şansımız oldu. Kendimizi geliştirmemiz de öyle oldu. Yaklaşık 9 yıl gibi işçilik sürecim oldu. Akabinde ilk atölyemi 2014'te İstanbul'da kurdum." diye konuştu.





Derileri İtalya ve Fransa'dan temin ettiklerini belirten Erbaş, "Babam ısmarlama ayakkabı yapıyordu ayrıca tamirat yapıyordu. Biz de ilkokul yıllarında harçlıklarımızı orada çıkartıyorduk. Sabah erken saatte kalkıp köylülerden gelen ayakkabıların tamirini, boyasını ve bakımını yapıp okul harçlığını çıkartıyorduk." dedi.