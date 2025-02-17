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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 14:37 |

Babasının atölyesinde başladı! Şimdi 30 ülkeye ihraç ediyor

Ordu'da babasının atölyesinde başladığı ayakkabı tamirciliğinin ardından kendi üretim tesisini açan Murat Erbaş, ürettiği ayakkabıları yaklaşık 30 ülkedeki müşterilerine satıyor.

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