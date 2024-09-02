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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2024 Pazartesi 08:19

Av sezonu açıldı: Balık halinde palamut bolluğu

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde, av sezonunun açılmasıyla yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor.