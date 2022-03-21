Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Dev yatırım

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.
Son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan havalimanı ile ilgili bilgi verdi.
Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
HAFTANIN 7 GÜNÜ İSTANBUL'A SEFER
Milletvekili Aslan, İstanbul'a haftanın 7 günü sefer yapılacağını belirterek, "Seferlerle ilgili ilk etapta yapılan düzenlemeyle haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'na, 3 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarımız düzenlendi.
Daha ilerleyen zamanda İzmir, Antalya bu gibi seferlerle ilgili de çalışmalar yapacağız" diye konuştu.