Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Dev yatırım

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Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

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Son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan havalimanı ile ilgili bilgi verdi.

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Arslan "Tokatlıların yıllardır beklediği hayali gerçekleşti.

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Havalimanımızı cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açacağız.

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Çok modern, her türlü teknik imkana sahip bir havalimanına kavuştu Tokatımız.

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Her türlü hava koşullarında uçakların iniş ve kalkış yapacağı donanıma sahip.

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2 bin 700 metre pist uzunluğuna sahip, 45 metre pist genişliğimiz var.

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16 bin metrekare kapalı alanımız var.

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Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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HAFTANIN 7 GÜNÜ İSTANBUL'A SEFER

Milletvekili Aslan, İstanbul'a haftanın 7 günü sefer yapılacağını belirterek, "Seferlerle ilgili ilk etapta yapılan düzenlemeyle haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'na, 3 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarımız düzenlendi.

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Sefer sayıları yolcuların, hemşehrilerimizin talebine göre yeniden değerlendirilecek.

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Daha ilerleyen zamanda İzmir, Antalya bu gibi seferlerle ilgili de çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

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