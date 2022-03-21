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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:50

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Dev yatırım

Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı.

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