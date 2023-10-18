A101 19 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

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19 Ekim A101 kataloğundaki aktüel ürünler indirim reyonlarında yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyonlar, beyaz eşyalar, elektronik ürünler, tekstil ürünleri, züccaciye ve mutfak ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor.

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A101'in 19 Ekim Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektrikli Süpürge, Düdüklü Tencere, 3 farklı boyda valiz, katlanabilir masa, kitaplık, Çalışma Koltuğu gibi harika ürünlerde sürpriz indirimler var.

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A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Android işletim sistemli Toshıba 55″ Ultra HD Android TV 13,299 TL, Yine Android işletim sistemli, 4K Ultra HD Toshıba 43″ Full HD Smart TV 8,399 TL, Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led 5,299 TL, Webos işletim sistemli Onvo 50″ Full HD Android 13 Smart Led TV 9,199 TL olarak satılacak.

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A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; 64 GB dahili hafızalı Reeder P13 Blue MaxL 2022 Cep Telefonu 2,499 TL, 3 GB Ram ve 64 GB hafızası ile Tecno Spark Go 2023 Cep Telefonu 3,999 TL, Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı 1,049 TL'den satışa sunulacak.

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A101 19 Ekim 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 1,799 TL, Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL, Arzum Starry El Belnder Seti 699 TL, Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL

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A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Sunny Morning Filtre Kahve Makinesi 399 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL, Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 199 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 179 TL, Goldmaster Venge Erkek Bakım Seti 459 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL, Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL olarak yer alıyor.

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