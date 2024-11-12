95.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba listesi belli oldu! Yetişen alıyor, kaçıran pişman

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişin ardından birçok vatandaş uygun fiyatlı araç arayışına girişti. Bu noktada bazı otomotiv şirketleri çeşitli kampanyalar sunarak vatandaşları cezbetmeye de çalışabiliyor.





Bunun yanı sıra sıfır otomobil almaya bütçesi yetmeyen bazı vatandaşlar, ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada da icra müdürlükleri tarafından ihale usulü ile satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri pek çok insanın dikkatini çekiyor.





95.000 TL İLE 450.000 TL ARASI İKİNCİ EL ARABA LİSTESİ

İcra müdürlükleri aracılığı ile Türkiye'nin birçok farklı şehrinde ikinci el araba satışı gerçekleşebiliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı bazıları hasarsız olan otomobillerini adeta yetişen alıyor, kaçıran ise pişman olabiliyor.





Öte yandan muhammen bedeli 95.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba listesi de adeta belli oldu. Zira UYAP e-Satış Portalı üzerinden, muhammen bedeli 95.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el arabalara ulaşılabiliyor.





İşte söz konusu fiyat aralığındaki ikinci el araba modellerinden bazıları şu şekilde;