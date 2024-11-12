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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 09:53

95.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba listesi belli oldu! Yetişen alıyor, kaçıran pişman

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. Öte yandan muhammen bedeli 95.000 TL ile 450.000 TL arasındaki otomobil listesi adeta belli oldu. Detaylar haberimizde…