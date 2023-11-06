8 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Teknoloji ve Elektrikli Ev Ürünleri, Çok Amaçlı Dolaplar ve Duşa Kabinler, Oto Aksesuar ve Motosiklet Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Ürünler ve Temel ihtiyaç kategorisinde çeşitli ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK'ta bu hafta 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. 8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Simfer 102 Ekran 40″ Uydu Alıcılı Full HD Led Televizyon 5,499 TL. Simfer 32″ 82 Ekran Uydu Alıcılı HD Led Televizyon 3,899 TL. Simfer 43″ 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Led Televizyon 5,999 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan Elektrikli Ev Aletlerinde; Simfer 4 Gözü Gazlı Beyaz Set Üstü Emaye Ocak 2,299 TL. Simfer 4 Gözü Gazlı Siyah Cam Set Üstü Ocak 3,199 TL. Simfer Damak Rose-Kırmızı Türk Kahve Makinesi 1,189 TL. Simfer Gusto 6 Dilim Tost Makinesi 1,559 TL. Simfer Beyaz 34 Litre Midi-Mini Fırın 1,379 TL. Simfer 20 Litre Mekanik Mikrodalga Fırın 1,799 TL. Simfer Dysis 3'lü Blender Seti 1,099 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK 8 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki dolap çeşitlerinde ise; FLY Arturo Kirli Sepetli Banyo Dolabı 1,399 TL. Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1,079 TL. Duru Banyo Dolabı 4,999 TL. Fokus Banyo Dolabı 4,879 TL. Duru Banyo Bay Dolap 2,679 TL. Fokus Banyo Bay Dolap 2,899 TL. Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1,599 TL. Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Oval Duşakabin 2,599 TL. Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Köşe Duşakabin 2,699 TL fiyatla yer alıyor.
Bu hafta ŞOK'ta yer alacak olan Oto Aksesuar grubunda; Hugel Akü 1,399 TL. Oto Minderi 119 TL. Araç İçi Süpürge 249 TL. Bel Desteği 49,95 TL. Araç İçi Led Aydınlatma 169 TL. Oto Paspas 179 TL. Araç Çakmak Çoklayıcı 79,95 TL. Kompresör 399 TL. Oto Cam Sileceği 37,95 TL. Mıknatıslı ve Vantuzlu Telefon Tutucu 99,95 TL. Direksiyon Kılıfı 99,95 TL. Akordiyon Kriko Cırcırlı 299 TL. Bel Deteği 49,95 TL. TL'den satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta Çok Amaçlı Ev Eşyaları kategorisindeki indirimli ürünlerde ise; Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL. Avion Sprey Mop 179 TL. Vip Ahmet Vip Set Twister 499 TL. Lime Sprey Mop 179 TL. Katlanır Su Kovası 99,9 TL. Katlanır Sele 49,95 TL. Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 499 TL. Ayakkabı Rampası 12,95 TL. Modüler 3 Katlı Raf 149 TL. Bambum Lena 5 Parça Banyo Seti 199 TL. Pratik Çöp Kovası 169 TL'den satılacak.