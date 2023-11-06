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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 15:34

8 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde televizyon ve beyaz eşyalar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Bebek Mobilyaları, Bebek Tekstil ve Kişisel Bakım ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

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