Haberler
  • $35,9994
  • 36,8875
  • 3235.14

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 11:52 |

5 dönümle başladı! 20 yılda Çanakkale'nin en büyük ihracatçısı oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 20 yıl önce 5 dönüm arazide meyve fidanı yetiştiriciliğine başlayan ziraat mühendisi Osman Okay, yıllar içinde üretim sahasını ve tür çeşitliliğini artırarak bu alanda bölgenin en büyük ihracatçısı oldu.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.