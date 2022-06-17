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4A, 4B, 4C'liler için geçerli! Formüller peş peşe sıralandı. 3 yeni hesapla maaşlar artacak. Çalışma hayatına devam eden milyonlarca kişi gelecekte nasıl yüksek emekli maaşı alınır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bunun için en önemli husus çalışılan dönemdeki detaylara dikkat edilmesi. Çünkü ileride alacağınız maaş çalıştığınız dönemdeki sigorta girişi, çalışma süresi ve prim sayısına dikkat edilerek hesaplanıyor. Yüksek maaş için ise 3 formül öne çıkıyor.

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1999'A KADAR OLAN SÜREDE...

Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

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1999-2008 ARASI

Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

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EKİM 2008 SONRASI

Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor.

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GELECEKTE YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?

İleride alacağınız emekli maaşını yükselten en önemli unsur sizin aylık prime esas kazancınız oluyor. Maaşınız ne kadar yüksekse, sizin için yatırılan prim miktarı da o kadar artıyor.

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Dolayısıyla birikiminiz yükseliyor ve bu maaşı etkiliyor.

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Asgari ücretten çalışan birisi ile tavandan maaş alan birisi emekli olduğunda aralarında ciddi maaş farkı oluşuyor.

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Prim günlerinizin fazla olması da bir başka etki.

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Yüksek kazançtan çok prim günü maaşı artırıcı etki ediyor.

