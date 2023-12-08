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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 12:59

36 yıllık türbinler yenileniyor! Türkiye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali

Türkiye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali (HES) Karakaya HES'in 36 yıllık türbinlerinde başlatılan ve 2026'da tamamlanması planlanan restorasyon projesiyle, yıllık 178 gigavatsaat ilave elektrik üretimi gerçekleştirileceği bildirildi.

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