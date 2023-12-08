36 yıllık türbinler yenileniyor! Türkiye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbinler Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektromekanik AŞ (TEMSAN) iş birliğinde santralin 6 ünitesine yerleştirilecek.

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Açıklamada, "Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı'nın 36 yıldır güç üreten türbinleri yenileniyor. 2026 yılında tamamlanacak rehabilitasyon projesi ile Karakaya HES yıllık 178 gigavatsaat ek üretim gerçekleştirecek. Bu ilave üretim, her yıl 445 milyon liralık artı değer üretecek. Karakaya, 61 bin ailenin daha yıllık elektriğini karşılayacak." ifadelerine yer verildi.





Bünyesindeki santrallerde enerji verimliliği kapsamında projeler yürüten Bakanlık, 2017-2022 yıllarında enerji verimliliği alanına 7,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasını sağladı. Söz konusu yatırımlarla 18,7 milyon ton eşdeğer petrol kümülatif enerji tasarrufu sağlanırken, toplam 59 milyon ton sera gazı emisyonu engellendi.